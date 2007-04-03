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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2223222422252226

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?
ИМХО перераспределение долей на рынке идёт полным ходом, что логично - не хотите вкладывать/развивать проект - уступите место другим. И форками, халвингами и прочей фигнёй уже не заманишь. Уже похоже и эердропы не помогают.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Повторюсь, конечная цель биток 12к-15к, эфир 250-300 - ни о каких 100к и речи быть не может
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:17

  lrs7719 написав:Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?

Как с языка снял.Сам последние пару дней смотрю на индекс,а он практически растет,при падающем деде.Ловил себя уже неоднократно на мысли,что альтсезон в этом году,будет "нарисован сухими цифрами на бумаге",а кипишного роста как в 2017 мы можем и не увидеть.Если взять деда и обвалить его с 41тыс до 22 к примеру,сдерживая альту от чрезмерного проседания как обычно,когда она бежит впереди со спущенными штанами,можно получить уровень доминации с 74% до заветных 57-52%.Вуаля!Альтсезон то уже был...и он-в самом разгаре.Вы его не заметили?? Ну что ж,значит...Вы его проипали :lol: :mrgreen: Типа что то подобное и происходит-банальное замыливание очей.Альту пока держу и кое что добираю,но если будет еще волна роста-чуйка подсказывает,нужно сливать и выходить из этого казино на забор ближе к весне.Такие волны вверх бесконечно продолжаться не могут,по альте так особенно.
osafly
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