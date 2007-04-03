Додано: Сер 27 січ, 2021 17:17

lrs7719 написав: Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?

Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?

Как с языка снял.Сам последние пару дней смотрю на индекс,а он практически растет,при падающем деде.Ловил себя уже неоднократно на мысли,что альтсезон в этом году,будет "нарисован сухими цифрами на бумаге",а кипишного роста как в 2017 мы можем и не увидеть.Если взять деда и обвалить его с 41тыс до 22 к примеру,сдерживая альту от чрезмерного проседания как обычно,когда она бежит впереди со спущенными штанами,можно получить уровень доминации с 74% до заветных 57-52%.Вуаля!Альтсезон то уже был...и он-в самом разгаре.Вы его не заметили?? Ну что ж,значит...Вы его проипалиТипа что то подобное и происходит-банальное замыливание очей.Альту пока держу и кое что добираю,но если будет еще волна роста-чуйка подсказывает,нужно сливать и выходить из этого казино на забор ближе к весне.Такие волны вверх бесконечно продолжаться не могут,по альте так особенно.