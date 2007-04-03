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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 17:00
Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?
ИМХО перераспределение долей на рынке идёт полным ходом, что логично - не хотите вкладывать/развивать проект - уступите место другим. И форками, халвингами и прочей фигнёй уже не заманишь. Уже похоже и эердропы не помогают.
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lrs7719
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:08
Повторюсь, конечная цель биток 12к-15к, эфир 250-300 - ни о каких 100к и речи быть не может
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Zebra
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:17
lrs7719 написав:
Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?
Как с языка снял.Сам последние пару дней смотрю на индекс,а он практически растет,при падающем деде.Ловил себя уже неоднократно на мысли,что альтсезон в этом году,будет "нарисован сухими цифрами на бумаге",а кипишного роста как в 2017 мы можем и не увидеть.Если взять деда и обвалить его с 41тыс до 22 к примеру,сдерживая альту от чрезмерного проседания как обычно,когда она бежит впереди со спущенными штанами,можно получить уровень доминации с 74% до заветных 57-52%.Вуаля!Альтсезон то уже был...и он-в самом разгаре.Вы его не заметили?? Ну что ж,значит...Вы его проипали
Типа что то подобное и происходит-банальное замыливание очей.Альту пока держу и кое что добираю,но если будет еще волна роста-чуйка подсказывает,нужно сливать и выходить из этого казино на забор ближе к весне.Такие волны вверх бесконечно продолжаться не могут,по альте так особенно.
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osafly
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:24
Zebra написав:
Повторюсь, конечная цель биток 12к-15к, эфир 250-300 - ни о каких 100к и речи быть не может
дату этой радости назови
а то раз в 100 лет и палка стреляет
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:42
osafly написав: lrs7719 написав:
Интересно выходит. Дед валится, но и индекс доминирования тоже потихоньку снижается. Текущий уровень 63% весьма неплохо смотрится пока. Но вот за счёт кого держится данный уровень?
Как с языка снял.Сам последние пару дней смотрю на индекс,а он практически растет,при падающем деде.Ловил себя уже неоднократно на мысли,что альтсезон в этом году,будет "нарисован сухими цифрами на бумаге",а кипишного роста как в 2017 мы можем и не увидеть.Если взять деда и обвалить его с 41тыс до 22 к примеру,сдерживая альту от чрезмерного проседания как обычно,когда она бежит впереди со спущенными штанами,можно получить уровень доминации с 74% до заветных 57-52%.Вуаля!Альтсезон то уже был...и он-в самом разгаре.Вы его не заметили?? Ну что ж,значит...Вы его проипали
Типа что то подобное и происходит-банальное замыливание очей.Альту пока держу и кое что добираю,но если будет еще волна роста-чуйка подсказывает,нужно сливать и выходить из этого казино на забор ближе к весне.Такие волны вверх бесконечно продолжаться не могут,по альте так особенно.
Если коротко - согласен.
Да, кипешного роста как 2017 году не будет по старым альтам так точно. НО! И с новыми альтами тоже много вопросов - уж если проводить аналогии с 2017 годом.
Вот с теми же дефаями - откупать их сейчас? Даже топ-дефи-альту. А если по аналогии скама-2018 года будем иметь по итогу 10% от хаёв? Кеша весил 4500 на пике. А сейчас еле дополз до 600 и валится под горку.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Сер 27 січ, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:45
Zebra написав:
Повторюсь, конечная цель биток 12к-15к, эфир 250-300 - ни о каких 100к и речи быть не может
Как бы там не было - но все кто когда либо купил на АТХ-2018 и держал биток и эфир - имели возможность как минимум выйти в ноль. На крипторынке это почти из разряда чуда. И очередное подверждение догмы - биток имеет смысл покупать по любой цене. Теперь под эту "догму" пихают и эфир. Остальные - в пролёте.
И опять же как я и говорил - по 15К теперь будут хватать в три руки. Ибо халява.
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lrs7719
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:56
osafly написав:
Как с языка снял.Сам последние пару дней смотрю на индекс,а он практически растет,при падающем деде.Ловил себя уже неоднократно на мысли,что альтсезон в этом году,будет
Ну вот смотри. Берём 24 часовой период:
Биток припал на -4.31%
Из топ-альт хуже битка :
ДОТ - -5.7% - но то понятно идёт откат,
Кеша - -9.73% - добивает последние иллюзии своих фанатов
Нео - -6,91% - опять же откат
Лайт - 5,11% ну ок - в рамках погрешности.
А всё остальное - лучше. Ненамного - но лучше.
А топ-дефаи даже выросли при этом - UNi, AAVE, COMP, MKR.
Идёт чистая игра на выбывание. Топ-10 через полгода будет иметь совершенно другой вид
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lrs7719
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:06
lrs7719 написав:
Теперь под эту "догму" пихают и эфир. Остальные - в пролёте.
И опять же как я и говорил - по 15К теперь будут хватать в три руки. Ибо халява.
Биток показал что можно переждать 3-4-6 лет и цена вернется рано или поздно.
Но, я боюсь что это сделано специально, что бы засадить побольше людей и могут эту догму нарушить и и уронить биток очень сильно. Незнаю как, может запретами, закрытиями бирж... Ведь это не нормально что переждав 4года ты получаешь 2х даже если зашел на самом пике. Получается 200% за 4 года. 50% в год. Какой актив ГАРАНТИРОВАННО может столько дать? Ведь это условное слово "гарантированно" показал биток за все время его существования. Золото? Да оно может провалиться чуток в цене, но не сделать х8 за год. Бред какой то...
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OptiX
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:26
OptiX написав:
Получается 200% за 4 года. 50% в год.
100% или 25% в год
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Витаха
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:36
Мне кажется, что если провалимся под 30К, то можем провалиться и обратно к 20К.
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airmax78
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