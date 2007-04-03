Додано: Сер 27 січ, 2021 20:43

Посмотрел, что тут пишется.Конечно многое сейчас непонятно.Кое что поясню.Биткойн вырос очень сильно и неожиданно для большинства.И что с ним делать дальше?Как реализовать этот рост?Ну ка напрягитесь...Банально продать за доллары или тезеры не получится.Я ранее писал. что кажущийся большой объём напечатанного тезера не покроет и части необходимого.Капа битка более в 30 раз превосходит стейблкоины.Как же продать этот биток дорого, зачем так цену задирали.Попытки продать за фиат закончились видите чем, цена слила более 10К.Ну, так как же продать дорого биток?.....за альты!!! Всё банально и уже было.За альты можно продать не просто 10К или 100К битка, можно и лимоны.Вот так.А теперь смотрим графики UNI, SUSHI? например.От не так и давно бывших лоёв имеем Х9 и Х16 соответственно.Есть проекты и поменьше и побольше.В основном это новые проекты.

ПС не стоит огорчаться держателям старых монет, разве что от недополученной прибыли.Дело в том, что хайп дефай тоже когда то пройдёт и на очереди сильного подорожания будут монеты с ограниченной эмиссией.Но до этого нужно ещё дождаться, сейчас они в тени.