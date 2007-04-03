Можеш перевести в монетки,багато цікавих. Я робив через лайт
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 20:41
Можеш перевести в монетки,багато цікавих. Я робив через лайт
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:43
Посмотрел, что тут пишется.Конечно многое сейчас непонятно.Кое что поясню.Биткойн вырос очень сильно и неожиданно для большинства.И что с ним делать дальше?Как реализовать этот рост?Ну ка напрягитесь...Банально продать за доллары или тезеры не получится.Я ранее писал. что кажущийся большой объём напечатанного тезера не покроет и части необходимого.Капа битка более в 30 раз превосходит стейблкоины.Как же продать этот биток дорого, зачем так цену задирали.Попытки продать за фиат закончились видите чем, цена слила более 10К.Ну, так как же продать дорого биток?.....за альты!!! Всё банально и уже было.За альты можно продать не просто 10К или 100К битка, можно и лимоны.Вот так.А теперь смотрим графики UNI, SUSHI? например.От не так и давно бывших лоёв имеем Х9 и Х16 соответственно.Есть проекты и поменьше и побольше.В основном это новые проекты.
ПС не стоит огорчаться держателям старых монет, разве что от недополученной прибыли.Дело в том, что хайп дефай тоже когда то пройдёт и на очереди сильного подорожания будут монеты с ограниченной эмиссией.Но до этого нужно ещё дождаться, сейчас они в тени.
Додано: Сер 27 січ, 2021 20:46
По лайту поддержки 100-110-120.Этот школьник хоть и зелёный(не в полит смысле), но купил верную позицию.Если взял на долгосрок, то просто держи на холодном кошельке и не дёргайся (см предыдущий пост).Думаю, торговать ты не готов.А твой лайт через год через два(халвинг очередной) улетит очень высоко.
Додано: Сер 27 січ, 2021 20:52
Да неужели
PS: Zebra, на 12К, возможно, и будет такой же сквиз, как на 3,5к был в марте. Но оттуда дед сразу же отскочит сильно вверх. Я считаю, что мы все еще на бычьем рынке. Скорректируем безудержный рост, и пойдем выше. 42К - это очень низко для хая на этом цикле
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:05
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не, ребята, все-таки 30000 - это новые 3000.
Докупил еще по 30000. Такого дешевого биткоина мы больше не увидим никогда.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вроде шорт от 31 напрашивается, но я себе представляю сколько сейчас народу шортит. стремновато
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