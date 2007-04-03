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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:41

  Олежан написав:что то я психанул и накупился лайта по119


Можеш перевести в монетки,багато цікавих. Я робив через лайт
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:43

Посмотрел, что тут пишется.Конечно многое сейчас непонятно.Кое что поясню.Биткойн вырос очень сильно и неожиданно для большинства.И что с ним делать дальше?Как реализовать этот рост?Ну ка напрягитесь...Банально продать за доллары или тезеры не получится.Я ранее писал. что кажущийся большой объём напечатанного тезера не покроет и части необходимого.Капа битка более в 30 раз превосходит стейблкоины.Как же продать этот биток дорого, зачем так цену задирали.Попытки продать за фиат закончились видите чем, цена слила более 10К.Ну, так как же продать дорого биток?.....за альты!!! Всё банально и уже было.За альты можно продать не просто 10К или 100К битка, можно и лимоны.Вот так.А теперь смотрим графики UNI, SUSHI? например.От не так и давно бывших лоёв имеем Х9 и Х16 соответственно.Есть проекты и поменьше и побольше.В основном это новые проекты.
ПС не стоит огорчаться держателям старых монет, разве что от недополученной прибыли.Дело в том, что хайп дефай тоже когда то пройдёт и на очереди сильного подорожания будут монеты с ограниченной эмиссией.Но до этого нужно ещё дождаться, сейчас они в тени.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:46

  Ethereum написав:
  Олежан написав:что то я психанул и накупился лайта по119


Можеш перевести в монетки,багато цікавих. Я робив через лайт


По лайту поддержки 100-110-120.Этот школьник хоть и зелёный(не в полит смысле), но купил верную позицию.Если взял на долгосрок, то просто держи на холодном кошельке и не дёргайся (см предыдущий пост).Думаю, торговать ты не готов.А твой лайт через год через два(халвинг очередной) улетит очень высоко.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:52

  airmax78 написав:Мне кажется, что если провалимся под 30К, то можем провалиться и обратно к 20К.


Да неужели :mrgreen:

PS: Zebra, на 12К, возможно, и будет такой же сквиз, как на 3,5к был в марте. Но оттуда дед сразу же отскочит сильно вверх. Я считаю, что мы все еще на бычьем рынке. Скорректируем безудержный рост, и пойдем выше. 42К - это очень низко для хая на этом цикле
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:05

  airmax78 написав:Мне кажется, что если провалимся под 30К, то можем провалиться и обратно к 20К.

стойте...мне больше нравилось "такого дешового битка мы больше не увидим..."
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не, ребята, все-таки 30000 - это новые 3000.
Докупил еще по 30000. Такого дешевого биткоина мы больше не увидим никогда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вроде шорт от 31 напрашивается, но я себе представляю сколько сейчас народу шортит. стремновато
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:20

Я в третий раз спокойно перезашёл по 30к
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:39

  Кучинелли написав:Думаю, торговать ты не готов.А твой лайт через год через два(халвинг очередной) улетит очень высоко.


Держу сам такую стратегию в уме,но на долгосрок,к следующему халвингу в 2023,но никак не выше чем через "мясорубку" 20-30$.Это цель,к которой лайт по любому прийдет в конце 21- весь 22 год.Набирать сейчас в холд в районе 100$ чистой воды идиотизм и мазохизм.Будет ниже,гораздо ниже,в районе цен о которых писал.Даже не сомневаюсь в этом.Терпение.Только терпение.Еще даже рано об этом говорить.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:43

  Олежан написав:что то я психанул и накупился лайта по119

Норм взял. Теперь выйти по 135 на отскоке.
phantom_systems
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