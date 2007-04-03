|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53
airmax78 написав:
Не, ребята, все-таки 30000 - это новые 3000.
Докупил еще по 30000. Такого дешевого биткоина мы больше не увидим никогда.
......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней
Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900
Ты лично-увидишь! 100%!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:21
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9613
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 1715 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:30
При таком обороте брать 0,2% за тэйк им жирно не будет?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems
і 13 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|72111
|196309661
|
|
|7363
|1726855
|
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ
|
|38
|50701
|
|