......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900 Ты лично-увидишь! 100%!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53
......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900 Ты лично-увидишь! 100%!
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:39
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:02
нова сігналка
20,057,999 #USDT (20,006,627 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:59
И на эту сумму будут шортить или в лонг становиться? Сигналка о чëм сигналит? )
|