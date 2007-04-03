RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53

  airmax78 написав:Не, ребята, все-таки 30000 - это новые 3000.
Докупил еще по 30000. Такого дешевого биткоина мы больше не увидим никогда.


......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней :mrgreen: Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900 :lol: Ты лично-увидишь! 100%! :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 827
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:30

При таком обороте брать 0,2% за тэйк им жирно не будет?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:39

  phantom_systems написав:При таком обороте брать 0,2% за тэйк им жирно не будет?

Жирно, потому пока что ориентируюсь в торговле на maker, следующая ступень 0.02% при достижении 5 млн. Комиссии все решают.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:02

нова сігналка

20,057,999 #USDT (20,006,627 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10667
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:59

И на эту сумму будут шортить или в лонг становиться? Сигналка о чëм сигналит? )
Витаха
 
Повідомлень: 243
З нами з: 11.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:23

Пора избавляться от трэша в компе.
Зображення
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 28 січ, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22049
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:26

  greenozon написав:нова сігналка

20,057,999 #USDT (20,006,627 USD) transferred from unknown wallet to #Binance


По идее, USDT заводят под покупку (преимущественно битка). Но сейчас, в свете надвигающихся непоняток с Тезером, возможно, кто-то из китов просто решил диверсифицировать свой мешок - перевести в другие стэйблы?
sleazy
 
Повідомлень: 428
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2225222622272228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7210, 7211, 7212
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
72115 196318525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 11:12
headshaker
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7363 1727209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50709
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (971)
28.01.2021 11:34
Рынок ОВГЗ (1781)
28.01.2021 11:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.