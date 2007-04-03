......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900 Ты лично-увидишь! 100%!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53
......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900 Ты лично-увидишь! 100%!
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:39
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:02
нова сігналка
20,057,999 #USDT (20,006,627 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:59
И на эту сумму будут шортить или в лонг становиться? Сигналка о чëм сигналит? )
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:23
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 28 січ, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:26
По идее, USDT заводят под покупку (преимущественно битка). Но сейчас, в свете надвигающихся непоняток с Тезером, возможно, кто-то из китов просто решил диверсифицировать свой мешок - перевести в другие стэйблы?
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