Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53
airmax78 написав:
Не, ребята, все-таки 30000 - это новые 3000.
Докупил еще по 30000. Такого дешевого биткоина мы больше не увидим никогда.
......можно смело дописать,в течениии 24часов,или максимум трех дней
Не надоело эти "страшилки-сочинялки" строчить?? Да увидим,увидим и ниже.Если будет нужно,продам из личных запасов по 29900
Ты лично-увидишь! 100%!
osafly
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:21
Zebra
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:30
При таком обороте брать 0,2% за тэйк им жирно не будет?
phantom_systems
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:39
phantom_systems написав:
При таком обороте брать 0,2% за тэйк им жирно не будет?
Жирно, потому пока что ориентируюсь в торговле на maker, следующая ступень 0.02% при достижении 5 млн. Комиссии все решают.
Zebra
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:02
нова сігналка
20,057,999 #USDT (20,006,627 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
greenozon
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:59
И на эту сумму будут шортить или в лонг становиться? Сигналка о чëм сигналит? )
Витаха
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:23
Пора избавляться от трэша в компе.
Востаннє редагувалось
hxbbgaf
в Чет 28 січ, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:26
greenozon написав:
нова сігналка
20,057,999 #USDT (20,006,627 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
По идее, USDT заводят под покупку (преимущественно битка). Но сейчас, в свете надвигающихся непоняток с Тезером, возможно, кто-то из китов просто решил диверсифицировать свой мешок - перевести в другие стэйблы?
sleazy
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:45
hxbbgaf
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:28
hxbbgaf написав:
https://368.media/2021/01/28/v-kieve-razoblachili-gruppu-birzhevyh-moshennikov/
Какое отношение это имеет к крипте?
phantom_systems
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