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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:16
WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance
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lrs7719
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:28
lrs7719 написав:
WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance
Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.
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Zebra
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:00
Zebra написав: lrs7719 написав:
WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance
Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.
Институционалы сметут все.
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airmax78
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:01
airmax78 написав: Zebra написав: lrs7719 написав:
WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance
Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.
Институционалы сметут все.
Не задумывались о создании своей криптовалюты? Это ж золотое время и золотое дно. Будете рассказывать, что за ней будущее мира.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:48
hxbbgaf написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.
Институционалы сметут все.
Не задумывались о создании своей криптовалюты? Это ж золотое время и золотое дно. Будете рассказывать, что за ней будущее мира.
Опоздал на 10 лет.
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airmax78
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:04
airmax78 написав:
Опоздал на 10 лет.
Динамо вон только собралось создавать. Лох - не мамонт.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:20
так шо з собаками флеш моб як з геймcтоп?
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pashuha
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