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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2226222722282229

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:28

  lrs7719 написав:WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance

Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:00

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance

Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.

Институционалы сметут все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:01

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  lrs7719 написав:WhaleBot Alerts
9,450 BTC ($297,101,900) transfered from Unknown to Binance

Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.

Институционалы сметут все.

Не задумывались о создании своей криптовалюты? Это ж золотое время и золотое дно. Будете рассказывать, что за ней будущее мира.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:48

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Такое количество битков способно схлопнуть цену в полтора раза.

Институционалы сметут все.

Не задумывались о создании своей криптовалюты? Это ж золотое время и золотое дно. Будете рассказывать, что за ней будущее мира.

Опоздал на 10 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:04

  airmax78 написав:Опоздал на 10 лет.

Динамо вон только собралось создавать. Лох - не мамонт.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:20

так шо з собаками флеш моб як з геймcтоп?
pashuha
 
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