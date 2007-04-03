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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2227222822292230

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:53

  osafly написав:Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...

73% теж не надто раціональні ))
поведінкова економіка - реальність
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:31

  osafly написав:Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...

Так и есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:47

  osafly написав:Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...


так сабакі набагато крутіші ріпл-скама! :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:59

Сейчас нахлобучат азиатов и днем завал.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:04

Наблюдаете историю с WSB? Это нечто ))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:22

zРадио Интересно! Дайте, пожалуйста, ссылку, где можно почитать о WSB.
Dr_English
 
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