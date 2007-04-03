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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:53
osafly написав:
Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...
73% теж не надто раціональні ))
поведінкова економіка - реальність
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:31
osafly написав:
Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...
Так и есть.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:59
Сейчас нахлобучат азиатов и днем завал.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:04
Наблюдаете историю с WSB? Это нечто ))
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:22
zРадио Интересно! Дайте, пожалуйста, ссылку, где можно почитать о WSB.
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