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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2228222922302231

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:38

  hxbbgaf написав:
  greenozon написав:фонда стає ще непередбаченішою ніж крипто-біржі
---
Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood, после того как она отключила возможность покупки GameStop и других расторгованных акций.
Согласно иску, Robinhood лишила частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.

Все потому что там тоже раздули небывалый пузырь и хозяева МММ теперь не знают, как выкрутиться. Ничего не может обгонять инфляцию в десятки раз вечно.


Тут ваша избитая риторика совсем не в тему. Вопрос в другой плоскости. Надо или вникнуть, или не отсвечивать ))
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