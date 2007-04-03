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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2228222922302231

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:38

  hxbbgaf написав:
  greenozon написав:фонда стає ще непередбаченішою ніж крипто-біржі
---
Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood, после того как она отключила возможность покупки GameStop и других расторгованных акций.
Согласно иску, Robinhood лишила частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.

Все потому что там тоже раздули небывалый пузырь и хозяева МММ теперь не знают, как выкрутиться. Ничего не может обгонять инфляцию в десятки раз вечно.


Тут ваша избитая риторика совсем не в тему. Вопрос в другой плоскости. Надо или вникнуть, или не отсвечивать ))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:21

  osafly написав:Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...

Это как нашествие леммингов :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:39

  zРадио написав:Наблюдаете историю с WSB? Это нечто ))

Нахлобучили на зелёную свечу как на пампе бросового шиткоина. Что интересно, фиг кого привлекут, так как законодательство против манипуляций типа картельного сговора или инсайдского слива писалось во времена Великой депрессии и в наше время уже не катит :)
phantom_systems
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