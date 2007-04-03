hxbbgaf написав:greenozon написав:фонда стає ще непередбаченішою ніж крипто-біржі
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Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood, после того как она отключила возможность покупки GameStop и других расторгованных акций.
Согласно иску, Robinhood лишила частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.
Все потому что там тоже раздули небывалый пузырь и хозяева МММ теперь не знают, как выкрутиться. Ничего не может обгонять инфляцию в десятки раз вечно.
Тут ваша избитая риторика совсем не в тему. Вопрос в другой плоскости. Надо или вникнуть, или не отсвечивать ))