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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:38
hxbbgaf написав: greenozon написав:
фонда стає ще непередбаченішою ніж крипто-біржі
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Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood, после того как она отключила возможность покупки GameStop и других расторгованных акций.
Согласно иску, Robinhood лишила частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.
Все потому что там тоже раздули небывалый пузырь и хозяева МММ теперь не знают, как выкрутиться. Ничего не может обгонять инфляцию в десятки раз вечно.
Тут ваша избитая риторика совсем не в тему. Вопрос в другой плоскости. Надо или вникнуть, или не отсвечивать ))
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:28
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