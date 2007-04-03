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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2228222922302231

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:21

  osafly написав:Памп Догов и их 19 место в капе рынка,выглядит как идиотизм и бл.. цирк на дроте,с клоунами дегенератами устроившими это...

Это как нашествие леммингов :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:39

  zРадио написав:Наблюдаете историю с WSB? Это нечто ))

Нахлобучили на зелёную свечу как на пампе бросового шиткоина. Что интересно, фиг кого привлекут, так как законодательство против манипуляций типа картельного сговора или инсайдского слива писалось во времена Великой депрессии и в наше время уже не катит :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:28

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:15

опять идем под 30к?
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:37

  spacemachine написав:опять идем под 30к?

30000 - это железобетонный уровень сопротивления. И то, пока ретарды не обратили внимание на биткоин и не объяснили своей пастве почему он должен стоить 1млн. долл. США уже завтра.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:22

  hxbbgaf написав:Сейчас нахлобучат азиатов и днем завал.

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:49

сигнальный твит пастве
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:08

Маск не успел слиться, надо было устроить движение обратное 20.01, чтоб адепты технического анализа графика пустого места еще пару дней верили в рост.
hxbbgaf
 
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