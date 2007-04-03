Это как нашествие леммингов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:21
Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:39
Нахлобучили на зелёную свечу как на пампе бросового шиткоина. Что интересно, фиг кого привлекут, так как законодательство против манипуляций типа картельного сговора или инсайдского слива писалось во времена Великой депрессии и в наше время уже не катит
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:37
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:08
Маск не успел слиться, надо было устроить движение обратное 20.01, чтоб адепты технического анализа графика пустого места еще пару дней верили в рост.
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