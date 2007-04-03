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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
слишком крупные дяди в биточке сидят, разгружаются так, что хватит и на леммингов, и на трейдеров-дегенератов
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:28
Они (WSB, Маск) просто стебутся! ))
Сегодня будет много ликвидаций...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так, все, я забираю у Зебры себе на время лавры Дельфийского оракула этой ветки.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:43
не треба недооцінювати імпульс натовпу.
тим більш біток вже був 42, впору 50 уже
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:56
Ray Dalio, the founder of the world’s largest hedge fund Bridgewater Associates, said bitcoin is “one hell of an invention” and is considering investing in cryptocurrencies for new funds offering clients protection against the debasement of fiat currency.
+50грн !
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:58
"27 января управляющая активами компания Grayscale Investments подала заявки на регистрацию шести новых трастов: на базе Aave, Polkadot, Cosmos, Monero, EOS и Cardano."
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С паспортом-книжечкой реально пройти верификацию на бинансе?
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