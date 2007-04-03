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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2230223122322233>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

слишком крупные дяди в биточке сидят, разгружаются так, что хватит и на леммингов, и на трейдеров-дегенератов
Aviq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:28

Они (WSB, Маск) просто стебутся! ))
Сегодня будет много ликвидаций... ;-)
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так, все, я забираю у Зебры себе на время лавры Дельфийского оракула этой ветки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:43

не треба недооцінювати імпульс натовпу.
тим більш біток вже був 42, впору 50 уже
pashuha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Лемминги загнали деда на 37к?

отбор битков у населения))) будут вспоминать свои биточки как я свои 4 Битка))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:56

Ray Dalio, the founder of the world’s largest hedge fund Bridgewater Associates, said bitcoin is “one hell of an invention” and is considering investing in cryptocurrencies for new funds offering clients protection against the debasement of fiat currency.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:15

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Просто оставлю это здесь
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:58

"27 января управляющая активами компания Grayscale Investments подала заявки на регистрацию шести новых трастов: на базе Aave, Polkadot, Cosmos, Monero, EOS и Cardano."
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С паспортом-книжечкой реально пройти верификацию на бинансе?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Меня сейчас порвет от смеха,Доги по капе обогнали Бинанс койн,приблизились в КЭШу и Лайту.Это просто какой то ...здец панове.Кто то реально обкурился или обнюхался до бессознательного состояния..Скучно им.Может его реально на третье место вывести и обогнать Тизер по капе??Новый мир крипты-купи Догкоин!Ты еще не купил догкоин по 0.3$-значит ты лох :lol: Это ж новый рипл! :mrgreen:
osafly
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