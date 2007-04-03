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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2230223122322233

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:09

Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, в очередной раз объявила о временной приостановке вывода средств. В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Это ж новый рипл!


не матюкайтесь, тут публіка :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:13

У них в реддите сейчас мантра, 1 дог = 1 бакс :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:16

  phantom_systems написав:У них в реддите сейчас мантра, 1 дог = 1 бакс :mrgreen:

Появится много новых миллионеров и огромное количество лохов расстанется с деньгами. Но можно и дальше говорить "о благородном бунте против системы".
airmax78
 
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