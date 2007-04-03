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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:09
Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, в очередной раз объявила о временной приостановке вывода средств. В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.
+50грн !
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:16
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