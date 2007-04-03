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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2231223222332234>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:09

Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, в очередной раз объявила о временной приостановке вывода средств. В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Это ж новый рипл!


не матюкайтесь, тут публіка :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:13

У них в реддите сейчас мантра, 1 дог = 1 бакс :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:16

  phantom_systems написав:У них в реддите сейчас мантра, 1 дог = 1 бакс :mrgreen:

Появится много новых миллионеров и огромное количество лохов расстанется с деньгами. Но можно и дальше говорить "о благородном бунте против системы".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:50

Вышло что то нереальное и навороченное..
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https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1% ... r-protocol
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:50

трон памп
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19

  lrs7719 написав:Надеюсь собрать весь пакет трона в коридоре от 0,026-0,03

Пакет собрал. Средняя цена 0,027. Наблюдаю.[/quote]

Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.

Добавился в 1inch. Наблюдаю. Цели около 8.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:24

  spacemachine написав:трон памп

А кто кричал что мы здесь сумасшедшие и берем всякий мусор??? Я блин даже ордера на 0.044 не успел порасставлять,на пару часов отлучился,а тут выстрел...Закрылось все от 0.035-0.0405 Рынок просто сумасшедший,никогда таких движений не видел.Что это было??
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 29 січ, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28

ну вот мусор и стрельнул на 40% и уже скорректировался ;)
что-то уровня verge/sc, монета просто на удачу
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:29

  spacemachine написав:ну вот мусор и стрельнул на 40% и уже скорректировался ;)
что-то уровня verge/sc, монета просто на удачу


Мусор еще выше сходит..Это было какое то "проскальзывание" по стаканам абнормальное..После Догов похоже нашли еще одну "жертву" И я,не против :lol: Еще бы EOS ипанул на пару баксов,было бы вообще круто
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 29 січ, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 2231223222332234>
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