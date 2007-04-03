Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:09
Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, в очередной раз объявила
о временной приостановке вывода средств. В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.
greenozon
Повідомлень: 10701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 786 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:16
phantom_systems написав:
У них в реддите сейчас мантра, 1 дог = 1 бакс
Появится много новых миллионеров и огромное количество лохов расстанется с деньгами. Но можно и дальше говорить "о благородном бунте против системы".
airmax78
Повідомлень: 37568
З нами з: 25.10.12
Подякував: 907 раз.
Подякували: 4509 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:50
Вышло что то нереальное и навороченное..
Mirror Protocol (Mir)
https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1% ... r-protocol
diplomnet
Повідомлень: 1824
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:50
трон памп
spacemachine
Повідомлень: 78
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19
lrs7719 написав:
Надеюсь собрать весь пакет трона в коридоре от 0,026-0,03
Пакет собрал. Средняя цена 0,027. Наблюдаю.[/quote]
Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.
Добавился в 1inch. Наблюдаю. Цели около 8.
lrs7719
Повідомлень: 1968
З нами з: 13.07.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 413 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:24
spacemachine написав:
трон памп
А кто кричал что мы здесь сумасшедшие и берем всякий мусор??? Я блин даже ордера на 0.044 не успел порасставлять,на пару часов отлучился,а тут выстрел...Закрылось все от 0.035-0.0405 Рынок просто сумасшедший,никогда таких движений не видел.Что это было??
Востаннє редагувалось
osafly
в П'ят 29 січ, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Повідомлень: 831
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28
ну вот мусор и стрельнул на 40% и уже скорректировался
что-то уровня verge/sc, монета просто на удачу
spacemachine
Повідомлень: 78
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:29
spacemachine написав:
ну вот мусор и стрельнул на 40% и уже скорректировался
что-то уровня verge/sc, монета просто на удачу
Мусор еще выше сходит..Это было какое то "проскальзывание" по стаканам абнормальное..После Догов похоже нашли еще одну "жертву" И я,не против
Еще бы EOS ипанул на пару баксов,было бы вообще круто
Востаннє редагувалось
osafly
в П'ят 29 січ, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Повідомлень: 831
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
72210
196359217
П'ят 29 січ, 2021 16:40 lapay
7363
1727911
Сер 27 січ, 2021 22:54 ЛОБ
38
50720