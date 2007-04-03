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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:32
osafly
вчера так было с verge, когда он резко дал 25%, приостановился, и потом утром бахнул на 100%. может кто-то набрал позицию быстро, чтобы сегодня пампануть. щас какая-то памп группа орудует
тоже еос смотрю, красивый такой, манит. но хз, в других монетах сижу и не хочу с них выходить как-то
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spacemachine
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:36
osafly написав:
Мусор еще выше сходит..Это было какое то "проскальзывание" по стаканам абнормальное..После Догов похоже нашли еще одну "жертву" И я,не против
Еще бы EOS ипанул на пару баксов,было бы вообще круто
Мусор именно стрельнет. Расти он не будет.
Та какая там жертва... Туда объёмы заходили пару недель вот и бахнуло. Думаю откатятся к родным 0.03. Были такие свечи и в сентябре и ноябре. Вот сейчас. Думаю теперь до апреля
Востаннє редагувалось lrs7719
в П'ят 29 січ, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42
lrs7719 написав:
Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.
Чуть ниже лесенкой закрылся, но тоже с хорошим профитом.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:48
phantom_systems написав: lrs7719 написав:
Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.
Чуть ниже лесенкой закрылся, но тоже с хорошим профитом.
У меня там тейк стоял от 0.039 до 0.0405.
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lrs7719
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