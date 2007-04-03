|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:32
osafly
вчера так было с verge, когда он резко дал 25%, приостановился, и потом утром бахнул на 100%. может кто-то набрал позицию быстро, чтобы сегодня пампануть. щас какая-то памп группа орудует
тоже еос смотрю, красивый такой, манит. но хз, в других монетах сижу и не хочу с них выходить как-то
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:36
osafly написав:
Мусор еще выше сходит..Это было какое то "проскальзывание" по стаканам абнормальное..После Догов похоже нашли еще одну "жертву" И я,не против
Еще бы EOS ипанул на пару баксов,было бы вообще круто
Мусор именно стрельнет. Расти он не будет.
Та какая там жертва... Туда объёмы заходили пару недель вот и бахнуло. Думаю откатятся к родным 0.03. Были такие свечи и в сентябре и ноябре. Вот сейчас. Думаю теперь до апреля
Востаннє редагувалось lrs7719
в П'ят 29 січ, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1968
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42
lrs7719 написав:
Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.
Чуть ниже лесенкой закрылся, но тоже с хорошим профитом.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:48
phantom_systems написав: lrs7719 написав:
Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.
Чуть ниже лесенкой закрылся, но тоже с хорошим профитом.
У меня там тейк стоял от 0.039 до 0.0405.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1968
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:45
Если один твит Илона может запустить на +20% цену актива с капитализацией в 500 ярдов, тогда это хз что за рынок и хз что за актив с претензией на средство накопления. Потому что после другого твита от какого-нибудь другого влиятельного перца он может таким же образом сделать -20%. Ну, а я пока что свой сегодняшний шорт не закрываю.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:35
greenozon написав:
Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, в очередной раз объявила о временной приостановке вывода средств.
В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.
Вывод средств доступен только для Илона Маска.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22058
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2282 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:44
lrs7719 написав:
Добавился в 1inch. Наблюдаю. Цели около 8.
коллега) только я взял по 2-2.40 и думаю выходить на 4. про 8 как то думать страшно, не додержу)
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 581
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:15
"Ринок" криптовалют....Бу-га-га!!!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29023
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1997 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:35
phantom_systems написав:
Если один твит Илона может запустить на +20% цену актива с капитализацией в 500 ярдов, тогда это хз что за рынок и хз что за актив с претензией на средство накопления. Потому что после другого твита от какого-нибудь другого влиятельного перца он может таким же образом сделать -20%. Ну, а я пока что свой сегодняшний шорт не закрываю.
Тем не менее только за сутки в стейблкоины завели $1.5 млрд - с этим нужно смириться пока что. В 2017 году, 1.5 млрд тезера было достаточно чтоб пропампить цену битка от 1к до 20к
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9618
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1252 раз.
- Подякували: 1717 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dr_English
, orest
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|72234
|196366232
|
|
|7363
|1728019
|
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ
|
|38
|50725
|
|