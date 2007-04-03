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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2231223222332234

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:32

osafly
вчера так было с verge, когда он резко дал 25%, приостановился, и потом утром бахнул на 100%. может кто-то набрал позицию быстро, чтобы сегодня пампануть. щас какая-то памп группа орудует
тоже еос смотрю, красивый такой, манит. но хз, в других монетах сижу и не хочу с них выходить как-то
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:36

  osafly написав:
Мусор еще выше сходит..Это было какое то "проскальзывание" по стаканам абнормальное..После Догов похоже нашли еще одну "жертву" И я,не против :lol: Еще бы EOS ипанул на пару баксов,было бы вообще круто


Мусор именно стрельнет. Расти он не будет.
Та какая там жертва... Туда объёмы заходили пару недель вот и бахнуло. Думаю откатятся к родным 0.03. Были такие свечи и в сентябре и ноябре. Вот сейчас. Думаю теперь до апреля :D
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 29 січ, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42

  lrs7719 написав:Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.

Чуть ниже лесенкой закрылся, но тоже с хорошим профитом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:48

  phantom_systems написав:
  lrs7719 написав:Полностью вышел по тейку 0.04.
Всем благ.

Чуть ниже лесенкой закрылся, но тоже с хорошим профитом.


У меня там тейк стоял от 0.039 до 0.0405.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:45

Если один твит Илона может запустить на +20% цену актива с капитализацией в 500 ярдов, тогда это хз что за рынок и хз что за актив с претензией на средство накопления. Потому что после другого твита от какого-нибудь другого влиятельного перца он может таким же образом сделать -20%. Ну, а я пока что свой сегодняшний шорт не закрываю.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:35

  greenozon написав:Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, в очередной раз объявила о временной приостановке вывода средств. В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.

Вывод средств доступен только для Илона Маска.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:44

  lrs7719 написав:Добавился в 1inch. Наблюдаю. Цели около 8.

коллега) только я взял по 2-2.40 и думаю выходить на 4. про 8 как то думать страшно, не додержу)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:15

Йопане казіно

"Ринок" криптовалют....Бу-га-га!!! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:35

  phantom_systems написав:Если один твит Илона может запустить на +20% цену актива с капитализацией в 500 ярдов, тогда это хз что за рынок и хз что за актив с претензией на средство накопления. Потому что после другого твита от какого-нибудь другого влиятельного перца он может таким же образом сделать -20%. Ну, а я пока что свой сегодняшний шорт не закрываю.

Тем не менее только за сутки в стейблкоины завели $1.5 млрд - с этим нужно смириться пока что. В 2017 году, 1.5 млрд тезера было достаточно чтоб пропампить цену битка от 1к до 20к
Zebra
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