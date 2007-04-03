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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2232223322342235

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:31

  DmitryK написав:
  lrs7719 написав:Добавился в 1inch. Наблюдаю. Цели около 8.

коллега) только я взял по 2-2.40 и думаю выходить на 4. про 8 как то думать страшно, не додержу)


Я основной пакет собрал по 1.46, сейчас залил остатки. Около 8 это первая цель. Думаю закинут выше 15.
lrs7719
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