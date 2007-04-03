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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:31
DmitryK написав: lrs7719 написав:
Добавился в 1inch. Наблюдаю. Цели около 8.
коллега) только я взял по 2-2.40 и думаю выходить на 4. про 8 как то думать страшно, не додержу)
Я основной пакет собрал по 1.46, сейчас залил остатки. Около 8 это первая цель. Думаю закинут выше 15.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 01:19
Facebook объявило о ликвидации в своей соцсети сообщества "диванных инвесторов" Robinhood Stock Traders, состоящую из 157 000 участников. Решение звучало так - "группа нарушила политику "сексуальной эксплуатации взрослых". Представитель Facebook Кристен Мореа заявила: - "Эта группа была удалена за нарушение наших Стандартов сообщества, не связанных с продолжающимся безумием акций". И отказалась от дальнейших комментариев.
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