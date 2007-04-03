Я основной пакет собрал по 1.46, сейчас залил остатки. Около 8 это первая цель. Думаю закинут выше 15.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:31
Додано: Суб 30 січ, 2021 01:19
Facebook объявило о ликвидации в своей соцсети сообщества "диванных инвесторов" Robinhood Stock Traders, состоящую из 157 000 участников. Решение звучало так - "группа нарушила политику "сексуальной эксплуатации взрослых". Представитель Facebook Кристен Мореа заявила: - "Эта группа была удалена за нарушение наших Стандартов сообщества, не связанных с продолжающимся безумием акций". И отказалась от дальнейших комментариев.
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:52
Я согласен с тем, что хеджфонды надо заставить купить все акции, которые они зашортили. Это справедливо. Выясняется, что риск-менеджмент в конторах, управляющих ярдами денег своих инвесторов, на 0. Но и этот трейдинг хомяков по сговору надо уничтожить.
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