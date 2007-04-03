Як воно може рости, коли на тижневому графіку кричуща дивиргенція на кожну вершину $40k, $58k, $62k? Крипта не піддається ТА? Памп і дамп лінійкою не міряється, мабуть. Певно не підемо ми в гори, а намалюють подвійну вершину як в 2019-му, і вниз в 2 рази в районі 30-ки.
Востаннє редагувалось Mirax в Сер 31 бер, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
DmitryK написав:яке ТА, яке 30...коли попит перевищує пропозицію?
Фундамент за крипту, ТА проти. Хто переможе? Холдери проти трейдерів.
Більш схоже на те, що прораби з фізмат освітою б'ють по плечам, ой рукам ,різноробочим скрягам. Тинок на 60 несуттєвий, але має дуже психологічну природу, а от тин 62,8...63,3 звідси мені бачиться монструозним. От упертий дід, перепочив би трохи та яблук поїв.
Если речь об этом отчёте, тогда он довольно странный. Подтвердили сумму обеспечения, но не указали, в какой форме оно находится. Если там какие-то мусорные деривативы или что-то вроде этого, много толку?