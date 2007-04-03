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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Динамика цены на BTC до 31.03.2021

Криптовалюты , рынок криптовалют 2.2 5 56
1 Перехай - 50К+
46%
26
2 Боковик в "зимнем" диапазоне - 30-48К
25%
14
3 Коррекция до "зон интереса" 22-30К
9%
5
4 "Паник сейл" до 20-15К
5%
3
5 "Мечта криптомана" ниже 15К.
14%
8
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:14

Як воно може рости, коли на тижневому графіку кричуща дивиргенція на кожну вершину $40k, $58k, $62k? Крипта не піддається ТА? Памп і дамп лінійкою не міряється, мабуть. Певно не підемо ми в гори, а намалюють подвійну вершину як в 2019-му, і вниз в 2 рази в районі 30-ки.
Востаннє редагувалось Mirax в Сер 31 бер, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:23

phantom_systems
ніде, бо це фейк
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

яке ТА, яке 30...коли попит перевищує пропозицію?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:34

  DmitryK написав:яке ТА, яке 30...коли попит перевищує пропозицію?


Золото на спаді,де попит? І це в кризу.
А попит га крипту колосальний. Мішає нна кількість монет.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ethereum написав:Золото на спаді,де попит? І це в кризу.
А попит га крипту колосальний. Мішає нна кількість монет.

Ціна відображае попит. Метал в еру цифрову - мое так собі перспективи.
Зи. Для електроніки вже накопали на 1000 років вперед.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:37

  DmitryK написав:яке ТА, яке 30...коли попит перевищує пропозицію?

Фундамент за крипту, ТА проти. Хто переможе? Холдери проти трейдерів.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:58

  Mirax написав:
  DmitryK написав:яке ТА, яке 30...коли попит перевищує пропозицію?

Фундамент за крипту, ТА проти. Хто переможе? Холдери проти трейдерів.

Більш схоже на те, що прораби з фізмат освітою б'ють по плечам, ой рукам ,різноробочим скрягам.
Тинок на 60 несуттєвий, але має дуже психологічну природу, а от тин 62,8...63,3 звідси мені бачиться монструозним.
От упертий дід, перепочив би трохи та яблук поїв.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:18

Если речь об этом отчёте, тогда он довольно странный. Подтвердили сумму обеспечения, но не указали, в какой форме оно находится. Если там какие-то мусорные деривативы или что-то вроде этого, много толку?

https://tether.to/wp-content/uploads/20 ... b-2021.pdf
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:28

Рип.
Помним.
Скорбим.
В результате снижения котировок биткоина ликвидациям на рынке фьючерсов подверглись позиции почти на $600 млн, а за сутки — на $1 млрд.

Зображення
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bevzaalex
 
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