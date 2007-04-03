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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2374237523762377
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:01

  Козак-характерник написав:Альти я не граю, вони непередбачувані. Біток рулить зараз.


Якi такі непередбачувані?? Альта сейчас как раз таки и рулит и иксует,причем вся...А биток-выдохшееся ...овно.Постарел ты Воха,совсем плохой стал :lol: не то что раньше.Нема в тебе былого задора и вдохновления
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:48

  osafly написав:Трон красиво сегодня пошел....Додержал кто нибудь,есть такие,аж интересно.Монета так долго кишки наматывала,что просто жесть...Я последнюю порцию продал по 0.061 и теперь только наблюдаю со стороны....Перезаходить по ценам выше 0.05 уже совершенно не планирую..Рынок альтов постепенно улетает в высокие дали.

Осталось немного лишь для комиссий на Поло. Сегодня сбросил половину этого, чтобы вернуть своё. Интересно, возьмёт ли 10 центов. Было ясно, что трон перспективнее эоса, зека, монеры и чего там ещё, но почти весь слил ещё в феврале. Ну, скоро Джастин Сан купит себе очередную хрень за много лямов.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:55

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Альти я не граю, вони непередбачувані. Біток рулить зараз.


Якi такі непередбачувані?? Альта сейчас как раз таки и рулит и иксует,причем вся...А биток-выдохшееся ...овно.Постарел ты Воха,совсем плохой стал :lol: не то что раньше.Нема в тебе былого задора и вдохновления

Так, я обережний. Не іксую. Обережно знімаю нежирні вершки 1-2%. І краще це робити на бітку, ніж спіймати просадку 50% на альті, та й ще з плечем.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:02

  bevzaalex написав:Для щадящих свои нервы, ценящих время, предпочитающих депо, тоже есть билетики в криптосалоне. Децентрализовано, анонимно, не реклама.
стейкинг криптобаксов на любой вкус и аппетит. Напр. юсдт в 35годовых https://waves.exchange/investments/staking/USDT

Кто же в здравом уме занесёт свою фиатную заначку на такую мутную биржу? На нормальных, типа Кракена, дают только 2%.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:04

Козак-характерник
Фінздрав попереджає.
Обережно, плечі викликають залежність.
Козак, глянь на цю красуЗображення
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:09

phantom_systems
Хотелось бы побольше мутности, если у Вас есть, буду благодарен и с удовольствием ознакомлюсь. Мало ли, рассматривал как гавань потише на конец сезона. Пару лодочек пришвартовать. Основной флот останется в открытом море.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:18

  bevzaalex написав:phantom_systems
Хотелось бы побольше мутности, если у Вас есть, буду благодарен и с удовольствием ознакомлюсь. Мало ли, рассматривал как гавань потише на конец сезона.

Чем реально обеспечен USDN? Вэйвсами? Так по сравнению с этим хламом тезер прямо эталон прозрачности и стабильности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:46

  bevzaalex написав:Козак-характерник
Фінздрав попереджає.
Обережно, плечі викликають залежність.
Козак, глянь на цю красу

Без плеч торгувати інтрадей - як кохатися з гумовою панянкою... :)
Зображення
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:23

Козак-характерник
Серед альти якраз і латиноамериканки, і азіатки з африканками. І ніякої гуми.

Фінзрав також попереджає, однак одобряє різноманіття.
bevzaalex
 
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