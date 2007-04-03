Козак-характерник написав:Альти я не граю, вони непередбачувані. Біток рулить зараз.
Якi такі непередбачувані?? Альта сейчас как раз таки и рулит и иксует,причем вся...А биток-выдохшееся ...овно.Постарел ты Воха,совсем плохой стал не то что раньше.Нема в тебе былого задора и вдохновления
osafly написав:Трон красиво сегодня пошел....Додержал кто нибудь,есть такие,аж интересно.Монета так долго кишки наматывала,что просто жесть...Я последнюю порцию продал по 0.061 и теперь только наблюдаю со стороны....Перезаходить по ценам выше 0.05 уже совершенно не планирую..Рынок альтов постепенно улетает в высокие дали.
Осталось немного лишь для комиссий на Поло. Сегодня сбросил половину этого, чтобы вернуть своё. Интересно, возьмёт ли 10 центов. Было ясно, что трон перспективнее эоса, зека, монеры и чего там ещё, но почти весь слил ещё в феврале. Ну, скоро Джастин Сан купит себе очередную хрень за много лямов.
Козак-характерник написав:Альти я не граю, вони непередбачувані. Біток рулить зараз.
Якi такі непередбачувані?? Альта сейчас как раз таки и рулит и иксует,причем вся...А биток-выдохшееся ...овно.Постарел ты Воха,совсем плохой стал не то что раньше.Нема в тебе былого задора и вдохновления
Так, я обережний. Не іксую. Обережно знімаю нежирні вершки 1-2%. І краще це робити на бітку, ніж спіймати просадку 50% на альті, та й ще з плечем.
bevzaalex написав:Для щадящих свои нервы, ценящих время, предпочитающих депо, тоже есть билетики в криптосалоне. Децентрализовано, анонимно, не реклама. стейкинг криптобаксов на любой вкус и аппетит. Напр. юсдт в 35годовых https://waves.exchange/investments/staking/USDT
Кто же в здравом уме занесёт свою фиатную заначку на такую мутную биржу? На нормальных, типа Кракена, дают только 2%.
phantom_systems Хотелось бы побольше мутности, если у Вас есть, буду благодарен и с удовольствием ознакомлюсь. Мало ли, рассматривал как гавань потише на конец сезона. Пару лодочек пришвартовать. Основной флот останется в открытом море.