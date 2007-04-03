работает централизованная биржа



В случае типичной централизованной биржи нужно перевести туда свои деньги – фиатные (с помощью банковского перевода или кредитной/дебетовой карты) или криптовалюту. Когда вы переводите криптовалюту, вы её больше не контролируете. Вы можете ею торговать и можете её вывести, но вы не можете её потратить в блокчейне. У вас нет приватных ключей от ваших средств, что означает, что при их выводе вы просите биржу подписать транзакцию от вашего имени. Когда вы торгуете, транзакции происходят не в блокчейне – биржа перераспределяет балансы пользователей в собственной базе данных.



В целом процесс значительно оптимизирован, так как торговле не препятствует низкая скорость блокчейнов и всё происходит в единой системе. Покупать и продавать криптовалюты проще, и вам доступно больше инструментов.



Но взамен вы жертвуете независимостью: вы доверяете свои деньги бирже. Как следствие, вы подвержены определённому контрагентскому риску. Что, если команда биржи исчезнет с вашими кровно заработанными биткойнами? Или если хакер проникнет в систему и выведет средства?



Для многих пользователей такой уровень риска приемлем. Они просто выбирают биржи с хорошей репутацией и с достаточными мерами безопасности, чтобы снизить вероятность взломов.



Как работает децентрализованная биржа



Децентрализованные биржи (DEX) в чём-то похожи на централизованные, а в чём-то существенно отличаются. Прежде всего отметим, что пользователям доступно несколько типов децентрализованных бирж. Общее у них то, что ордеры выполняются в блокчейне (с помощью смарт-контрактов) и пользователи никому не доверяют хранение своих средств.



Проделана определённая работа над DEX, поддерживающими разные блокчейны, но большинство популярных бирж придерживаются активов на каком-то одном блокчейне (например, Ethereum или Binance Chain)



