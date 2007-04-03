osafly написав:Трон красиво сегодня пошел....Додержал кто нибудь,есть такие,аж интересно.Монета так долго кишки наматывала,что просто жесть...Я последнюю порцию продал по 0.061 и теперь только наблюдаю со стороны....Перезаходить по ценам выше 0.05 уже совершенно не планирую..Рынок альтов постепенно улетает в высокие дали.
Осталось немного лишь для комиссий на Поло. Сегодня сбросил половину этого, чтобы вернуть своё. Интересно, возьмёт ли 10 центов. Было ясно, что трон перспективнее эоса, зека, монеры и чего там ещё, но почти весь слил ещё в феврале. Ну, скоро Джастин Сан купит себе очередную хрень за много лямов.
Козак-характерник написав:Альти я не граю, вони непередбачувані. Біток рулить зараз.
Якi такі непередбачувані?? Альта сейчас как раз таки и рулит и иксует,причем вся...А биток-выдохшееся ...овно.Постарел ты Воха,совсем плохой стал не то что раньше.Нема в тебе былого задора и вдохновления
Так, я обережний. Не іксую. Обережно знімаю нежирні вершки 1-2%. І краще це робити на бітку, ніж спіймати просадку 50% на альті, та й ще з плечем.
bevzaalex написав:Для щадящих свои нервы, ценящих время, предпочитающих депо, тоже есть билетики в криптосалоне. Децентрализовано, анонимно, не реклама. стейкинг криптобаксов на любой вкус и аппетит. Напр. юсдт в 35годовых https://waves.exchange/investments/staking/USDT
Кто же в здравом уме занесёт свою фиатную заначку на такую мутную биржу? На нормальных, типа Кракена, дают только 2%.
phantom_systems Хотелось бы побольше мутности, если у Вас есть, буду благодарен и с удовольствием ознакомлюсь. Мало ли, рассматривал как гавань потише на конец сезона. Пару лодочек пришвартовать. Основной флот останется в открытом море.
bevzaalex написав:phantom_systems Хотелось бы побольше мутности,
Чем реально обеспечен USDN? Вэйвсами? Так по сравнению с этим хламом тезер прямо эталон прозрачности и стабильности.
Децентрализацией как таковой. Признаться, я больше склонен доверять совершенно незнакомым мне участникам, чем фрс с их золотом и флотом ... пряча под подушкой свои 5баксов. Конечно важно позондироввть эту биржу на предмет мутности, время есть, займусь, и мои уши и лс всегда открыты для подобной лечебной грязи. Выдержка из моей азбуки криптошкольника
работает централизованная биржа
В случае типичной централизованной биржи нужно перевести туда свои деньги – фиатные (с помощью банковского перевода или кредитной/дебетовой карты) или криптовалюту. Когда вы переводите криптовалюту, вы её больше не контролируете. Вы можете ею торговать и можете её вывести, но вы не можете её потратить в блокчейне. У вас нет приватных ключей от ваших средств, что означает, что при их выводе вы просите биржу подписать транзакцию от вашего имени. Когда вы торгуете, транзакции происходят не в блокчейне – биржа перераспределяет балансы пользователей в собственной базе данных.
В целом процесс значительно оптимизирован, так как торговле не препятствует низкая скорость блокчейнов и всё происходит в единой системе. Покупать и продавать криптовалюты проще, и вам доступно больше инструментов.
Но взамен вы жертвуете независимостью: вы доверяете свои деньги бирже. Как следствие, вы подвержены определённому контрагентскому риску. Что, если команда биржи исчезнет с вашими кровно заработанными биткойнами? Или если хакер проникнет в систему и выведет средства?
Для многих пользователей такой уровень риска приемлем. Они просто выбирают биржи с хорошей репутацией и с достаточными мерами безопасности, чтобы снизить вероятность взломов.
Как работает децентрализованная биржа
Децентрализованные биржи (DEX) в чём-то похожи на централизованные, а в чём-то существенно отличаются. Прежде всего отметим, что пользователям доступно несколько типов децентрализованных бирж. Общее у них то, что ордеры выполняются в блокчейне (с помощью смарт-контрактов) и пользователи никому не доверяют хранение своих средств.
Проделана определённая работа над DEX, поддерживающими разные блокчейны, но большинство популярных бирж придерживаются активов на каком-то одном блокчейне (например, Ethereum или Binance Chain)
блаблабла плюсы минусы
, вы знаете, как всё происходит на криптовалютных биржах: зарегистрируйся с помощью электронной почты, придумай сильный пароль, верифицируй свой аккаунт и начни торговать криптовалютой.
Децентрализованные биржи похожи, только без всех этих хлопот с регистрацией. В большинстве случаев также нет ввода/вывода криптовалюты. Сделки происходят напрямую между кошельками двух пользователей, с ограниченным участием третьей стороны (а то и вовсе без него!).
В децентрализованных биржах может быть сложнее разобраться, и на них не всегда есть нужные вам активы. Но с развитием технологий и ростом интереса к ним они вполне могут стать неотъемлемой частью криптовалютной сферы.
Золотая лихорадка вспыхнула в провинции Южное Киву, Конго. Тысячи людей кинулись добывать золото на горе Лухихи, после того как появилась информация о том, что она на 90% состоит из золота. Из-за наплыва «золотодобытчиков» власти ограничили доступ к месторождению. #золото #Конго