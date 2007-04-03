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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2376237723782379>
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:56

сігналочка

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨
1,000 #BTC (59,214,194 USD) transferred from unknown wallet to #Bitstamp
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если бы 100000 битков перевели на биржу, вот это сигралочка.
А 1000 так, пыль.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:05

дивный новый

Если чел не идет к блокчейну, чтож блокчейн не гордый, сам подойдет.
​​Страны запускают паспорта вакцинированных на основе блокчейна😓

Южная Корея представит паспорта вакцины на основе блокчейна через приложение для смартфонов в конце этого месяца, заявил в четверг премьер-министр страны.

«Введение паспорта вакцины или «Зеленого пропуска» позволит только тем, кто был вакцинирован, восстановить свою повседневную жизнь», - сказал он во время ежедневного межведомственного совещания по реагированию на пандемию.

Правительство разработало приложение с использованием технологии блокчейн как способ защиты от возможности подделки.

Бразилия также использует систему на основе блокчейна для отслеживания вакцинации, а IBM помогла Нью-Йорку разработать программу Excelsior Pass, которая использует технологию блокчейна для паспортов вакцинированных.🤦🏼‍♀️

Китай уже внедрил систему, и Европейский Союз планирует сделать это к июню. Международная ассоциация воздушного транспорта разрабатывает приложение под названием Travel Pass, которая может стать стандартом для трансграничного перемещения.😳

В этот месте картинка Мухарского с пакетом белого порошка.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:11

  Витаха написав:Если бы 100000 битков перевели на биржу, вот это сигралочка.
А 1000 так, пыль.

Может Безос заначки на хлебушек распихивает, или Люксембург стал на одного домного юзернэйм жителя больше?!
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:35

Вся куєта виросла, а дєд-пєрдун ніяк не може просратися і теж побігти догори.. :mrgreen: А все тому, що я лонх тримаю... :P Тіко продай зараз і тузєпух. А поки маніпулька яйки викручує... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:07

Козак-характерник Не вся. Але деяка вже майже на діда не реагує.
tfuel наче до запуску готова.
celr покищо ні, але 6го вирішив не чекати і жменьку добрав.
Рекомендую з крихти розпочати хоч на якійсь з широкого асортименту, адже рано(краще) чи пізно цей крок буде зроблено. :)
пс. chz, імхо, дуже неоднозначна монетка, з одного боку цікава ідея, з іншого незрозумілий принцип реалізації, тож тримаю трошки ще з 6ти центів, основу перевзував з відлітаючими ступєнями, зараз товчеця на місці вже довго. Може який Рональдо підфутболить, то ще порцію скину. Порцію з пилом залишу до побєдного, хочу з кабіни подивитись.
#нотфайненшіеледвайз (с
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 01 кві, 2021 15:40, всього редагувалось 2 разів.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:52

Кардано у фазі накопичування. Зробив невелику ставочку на 20 баксів - лонх. 1,187.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:02

Козак-характерник
З дебютом!
Вдячний кардану, гарненько підвіз, з минулого квітня 70юсд у цей січень лютий, перевзував частинами. Вийшов повністю. Адже анонсів було дуже багато а реальних дій нуль. Повертатися не збираюсь. Але це моя думка, цілком можливо помилкова.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:01

  Козак-характерник написав:Кардано у фазі накопичування. Зробив невелику ставочку на 20 баксів - лонх. 1,187.


Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде :lol: Признавайся,где старый хозяин аккаунта :lol:

osafly
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:22

  phantom_systems написав:A Cryptocurrency Entrepreneur Just Bought the World’s Largest Painting, by Artist Sacha Jafri, for a Whopping $62 Million

Ещё один криптан с много-лишних-денег решил приобщиться к современному искусству.

Пользуясь случаем, хочу выставить лот на продажу. Так как договор с автором с половины, то предлагаю свою половину переполовинить с посредником, т.е. 25 %.
Оригинал у автора.
Вот копия.Зображення
Вот доки подтверждающие сделку от 12 марта(скрин,телега)Зображення
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 01 кві, 2021 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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