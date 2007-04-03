сігналочка
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨
1,000 #BTC (59,214,194 USD) transferred from unknown wallet to #Bitstamp
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:56
сігналочка
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨
1,000 #BTC (59,214,194 USD) transferred from unknown wallet to #Bitstamp
Додано: Чет 01 кві, 2021 12:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если бы 100000 битков перевели на биржу, вот это сигралочка.
А 1000 так, пыль.
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:05
дивный новый
Если чел не идет к блокчейну, чтож блокчейн не гордый, сам подойдет.
В этот месте картинка Мухарского с пакетом белого порошка.
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:11
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:35
Вся куєта виросла, а дєд-пєрдун ніяк не може просратися і теж побігти догори.. А все тому, що я лонх тримаю... Тіко продай зараз і тузєпух. А поки маніпулька яйки викручує...
Додано: Чет 01 кві, 2021 14:07
Козак-характерник Не вся. Але деяка вже майже на діда не реагує.
tfuel наче до запуску готова.
celr покищо ні, але 6го вирішив не чекати і жменьку добрав.
Рекомендую з крихти розпочати хоч на якійсь з широкого асортименту, адже рано(краще) чи пізно цей крок буде зроблено.
пс. chz, імхо, дуже неоднозначна монетка, з одного боку цікава ідея, з іншого незрозумілий принцип реалізації, тож тримаю трошки ще з 6ти центів, основу перевзував з відлітаючими ступєнями, зараз товчеця на місці вже довго. Може який Рональдо підфутболить, то ще порцію скину. Порцію з пилом залишу до побєдного, хочу з кабіни подивитись.
#нотфайненшіеледвайз (с
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 01 кві, 2021 15:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 кві, 2021 14:52
Кардано у фазі накопичування. Зробив невелику ставочку на 20 баксів - лонх. 1,187.
Додано: Чет 01 кві, 2021 15:02
Козак-характерник
З дебютом!
Вдячний кардану, гарненько підвіз, з минулого квітня 70юсд у цей січень лютий, перевзував частинами. Вийшов повністю. Адже анонсів було дуже багато а реальних дій нуль. Повертатися не збираюсь. Але це моя думка, цілком можливо помилкова.
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:01
Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде Признавайся,где старый хозяин аккаунта
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:22
Пользуясь случаем, хочу выставить лот на продажу. Так как договор с автором с половины, то предлагаю свою половину переполовинить с посредником, т.е. 25 %.
Оригинал у автора.
Вот копия.
Вот доки подтверждающие сделку от 12 марта(скрин,телега)
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 01 кві, 2021 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|