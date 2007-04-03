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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:33
osafly написав:
Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде
Признавайся,где старый хозяин аккаунта
Дєд, найкраще підходить для ставок з плечем. Хочу файний шорт спіймати, щоб їхати донизу на 3000.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:24
Козак, признайтесь, тянет ведь на родину?
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