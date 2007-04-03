osafly написав:Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде Признавайся,где старый хозяин аккаунта
Дєд, найкраще підходить для ставок з плечем. Хочу файний шорт спіймати, щоб їхати донизу на 3000.
EOS красава,сопротивление 5$ прошил пулей,даже не заметил,буквально за пару часов..Рокэта,мать его! Давно пора.Теперь все внимание на пробой 5.5$-камень преткновения прошлого роста.Закрепится выше 6 баков,пойдет до 8 стопудово,как минимум.Докупил на последнем падении еще позиции,идти-так идти до конца,продолжаю держать лонги по нему.
Вирішив загнати на банан 100 баксів. Завів на куну гроші. Тікльки купив гівняної ріпли, так одразу гондольєр-маніпулька погнав ціну донизу. Перечекав на банані, з годину і вийшов в тезер, з невеличким плюсом. Відслідковують кожний чих-пих, тільки щоб відібрати гроші. Замкнена система. Йопане казіно. Лохотрон.
airmax78 написав:Козак, признайтесь, тянет ведь на родину?
osafly написав:Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде Признавайся,где старый хозяин аккаунта
Дєд, найкраще підходить для ставок з плечем. Хочу файний шорт спіймати, щоб їхати донизу на 3000.
Да какой сейчас шорт по деду, он в любой момент может на перехай рвануть. SP500 выше 4к, альты стреляют один за другим
Козак-характерник написав:Вирішив загнати на банан 100 баксів. Завів на куну гроші. Тікльки купив гівняної ріпли, так одразу гондольєр-маніпулька погнав ціну донизу. Перечекав на банані, з годину і вийшов в тезер, з невеличким плюсом. Відслідковують кожний чих-пих, тільки щоб відібрати гроші. Замкнена система. Йопане казіно. Лохотрон.
airmax78 написав:Козак, признайтесь, тянет ведь на родину?