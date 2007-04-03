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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2377237823792380>
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:33

  osafly написав:Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде :lol: Признавайся,где старый хозяин аккаунта :lol:

Дєд, найкраще підходить для ставок з плечем. Хочу файний шорт спіймати, щоб їхати донизу на 3000. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:24

Козак, признайтесь, тянет ведь на родину?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS красава,сопротивление 5$ прошил пулей,даже не заметил,буквально за пару часов..Рокэта,мать его! Давно пора.Теперь все внимание на пробой 5.5$-камень преткновения прошлого роста.Закрепится выше 6 баков,пойдет до 8 стопудово,как минимум.Докупил на последнем падении еще позиции,идти-так идти до конца,продолжаю держать лонги по нему.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:35

Держателям приготовиться. Всех благ!
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Держите свои эосы крепче. Массовка погнала волну. Сам не держу. Понаблюдаю с песочницы.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:13

Йопане казіно

Вирішив загнати на банан 100 баксів. Завів на куну гроші. Тікльки купив гівняної ріпли, так одразу гондольєр-маніпулька погнав ціну донизу. Перечекав на банані, з годину і вийшов в тезер, з невеличким плюсом. Відслідковують кожний чих-пих, тільки щоб відібрати гроші. Замкнена система. :) Йопане казіно. Лохотрон.

  airmax78 написав:Козак, признайтесь, тянет ведь на родину?

Я зараз в Донецьку, карантин вичікую. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:18

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Воха,кардано как стреляный гранатомет уже..Если перезарядят,то может еще и выстрелит,а может уже и все.Он всегда ростет первым из альтов,замеченная примета,бо сам его всегда активно торговал..Но сейчас,помимо него есть гораздо более интересные альты..и их много.Деда уже поздно торговать.Ну покажет он 10-20% роста максимум...и что??Еос с Троном вон за сутки жару дали на 25 и 40% соответственно,а ты сопляки жуешь.Ты не настоящий Казак которого я знал прежде :lol: Признавайся,где старый хозяин аккаунта :lol:

Дєд, найкраще підходить для ставок з плечем. Хочу файний шорт спіймати, щоб їхати донизу на 3000. :)

Да какой сейчас шорт по деду, он в любой момент может на перехай рвануть. SP500 выше 4к, альты стреляют один за другим
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:25

  phantom_systems написав:Да какой сейчас шорт по деду, он в любой момент может на перехай рвануть

Теж роблю ставку на лонх, але торгую в дві сторони. Шорт треба ловити завжди.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А казав що біток впаде і все піраміда і так далі...
А чого так скромно по 600? Де обсяги?
Біток заміна золоту.
Я в бнб і ефірі ясна справа...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:12

  Козак-характерник написав:Вирішив загнати на банан 100 баксів. Завів на куну гроші. Тікльки купив гівняної ріпли, так одразу гондольєр-маніпулька погнав ціну донизу. Перечекав на банані, з годину і вийшов в тезер, з невеличким плюсом. Відслідковують кожний чих-пих, тільки щоб відібрати гроші. Замкнена система. :) Йопане казіно. Лохотрон.

  airmax78 написав:Козак, признайтесь, тянет ведь на родину?

Я зараз в Донецьку, карантин вичікую. :)

Спутником 5 привились?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак тут свій,там теж свій)) Подвійне життя.
Я б там міну точно залишив.
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