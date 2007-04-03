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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:42
airmax78 написав:
Спутником 5 привились?
Ні, просто виїхати не можу.
Ethereum написав:
Козак тут свій,там теж свій)) Подвійне життя.
Я б там міну точно залишив.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:53
Ethereum написав:
А чого так скромно
Там з плечем.
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Козак-характерник
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