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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2377237823792380
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:42

  airmax78 написав:Спутником 5 привились?

Ні, просто виїхати не можу.
  Ethereum написав:Козак тут свій,там теж свій)) Подвійне життя.
Я б там міну точно залишив.

Козак-характерник
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Повідомлень: 29076
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:53

  Ethereum написав:А чого так скромно

Там з плечем.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29076
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2377237823792380
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