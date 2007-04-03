Ні, просто виїхати не можу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:42
Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вшортил еос, еще ни разу не подвел)) вход 5.5 стоп 5.75. закрыть планирую на 4.5 часть и потом на 4
Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:52
DmitryK
надеюсь bts не шортили?
пс. хакатоны ~ моя любимая часть спектакля. Кульминационная. Пару по своим жду не дождусь. Сижу ровно.
ппс. качельки при наплывах масс ~ обычное явление.
имхо. по эосу, прошлую уевершинку надо основательно вытоптать, лично я ориентировался бы на цену в сатошах, а там долина.
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 02 кві, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:08
DmitryK
До 2,5$ за Eos это -x2 от текущей цены, а до 21$ за Eos (хаи) +x4.
Лично я в hodl позиции до последнего. Пусть падает, не так будет обидно, чем когда вырастет до 20$
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:46
при падении битка на 2-3 проц еос летит на -10. биток конечно не шортил, зачем, если есть еос))
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:27
DmitryK
Обожаю такие моменты, чтож в течении часа макс двух узнаем. Кстати, как Вам ажиотаж, когда в 24 часа обернуть капитализацию с горкой?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ажиотаж конечно нездоровый, а что поделать, в мире много лишних денег)
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:09
сто лет прошло, а здесь все eos да eos. фигней вы тут занимаетесь короче
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:29
Я даже догадываюсь в чьих карманах они приютились. Здесь же я вижу коктейль, ингридиенты следующие
~ одна часть радости после длительной депрессии с выдохом облегчения.
~ часть нездорового оптимизма.
~ часть нездорового пессимизма.
~ украсить жадностью и гэймстопом.
Вуаля.
пс. пить охлажденным.
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