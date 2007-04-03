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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2378237923802381
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:38

spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:23

  bevzaalex написав:spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.


Дайте угадаю. Neo и Xrp?
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:30

Patr1ot
Нет. Холоднохолодно
Кстати, я тоже ходл, коллега.
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:27

  spacemachine написав:сто лет прошло, а здесь все eos да eos. фигней вы тут занимаетесь короче


Ясне діло. Хто брав BTT вже сидить віскі п'є))
А то еос...бредні
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