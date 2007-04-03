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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:38
spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.
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bevzaalex
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:23
bevzaalex написав:spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.
Дайте угадаю. Neo и Xrp?
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Patr1ot
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:30
Patr1ot
Нет. Холоднохолодно
Кстати, я тоже ходл, коллега.
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bevzaalex
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:27
spacemachine написав:
сто лет прошло, а здесь все eos да eos. фигней вы тут занимаетесь короче
Ясне діло. Хто брав BTT вже сидить віскі п'є))
А то еос...бредні
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