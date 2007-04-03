spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:38
spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:23
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:27
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сигнал указывает на краткосрочную коррекцию и продолжение последующего роста(несколько дней на все про все).Перехаю судя по всему быть,на многих альтах в том числе.Ждемс...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:00
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:04
шорт по еос выбил стопом по 5.75. переоткрою когда коррекция по битку пойдет, а то он снова в рост...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:15
Визитку Львовского филиала Правого Сектора в карман не забыл положить?? Если обд...ченцы схватят и кинут на подвал,говори что с доски объявлений сорвался,был распят злобными бандеровцами в красных трусиках в центре Львова 7 долгих лет,но сорвался и бежал на родину по минному полю двою суток,да смотри по ураински что нибудь не пиз...,бо расстреляют .Артист,ей Богу.Какого ...уя тебя туда сейчас понесло??? Я думал ты уже и забыл как тот край называется.Или ты бизнес контакты поехал налаживать,майнинг-фермы открыть надумал,Украина электричество дает-платить не надо,Зеленый экономической зоной все это хочет назвать,вторые Дубаи и Сингапур там не за горами,инвесторы в очереди уже стоят и рогами стучат
А Вы по 6 войдите,потом по 6.8,потом по 7.2..Когда нибудь и попадете...Монету начали пампить только вторые сутки,она сделала +50%...являясь аутсайдером среди всей альты...И это не предел роста..Все рано или поздно заканчивается,многолетнее падение по EOSу подошло к концу....При закреплении выше 6 баксов,практически уверен в дальнейшем росте,если дед в ближайшую неделю не свалится в штопор...И не удивлюсь,если рост по нему,сможет удивить многих..Падать постоянно не может,как и постоянно расти.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:11
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:21
Вибило по стопу, треба з протилежною в 2 рази більшою позицією входити, щоб втрати відбити і нове наварити. Ланцюжок непопадань не може бути безкінечним. І з кожною ітерацією ймовірність виграшу подвоюється. За теорією ігр така стратегія має місце, особливо якщо її підкріпити ТА і фундаментом.
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