Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:15

Козак-характерник написав: Я зараз в Донецьку, карантин вичікую. Я зараз в Донецьку, карантин вичікую.

DmitryK написав: шорт по еос выбил стопом по 5.75. переоткрою когда коррекция по битку пойдет, а то он снова в рост... шорт по еос выбил стопом по 5.75. переоткрою когда коррекция по битку пойдет, а то он снова в рост...

Визитку Львовского филиала Правого Сектора в карман не забыл положить?? Если обд...ченцы схватят и кинут на подвал,говори что с доски объявлений сорвался,был распят злобными бандеровцами в красных трусиках в центре Львова 7 долгих лет,но сорвался и бежал на родину по минному полю двою суток,да смотри по ураински что нибудь не пиз...,бо расстреляют.Артист,ей Богу.Какого ...уя тебя туда сейчас понесло??? Я думал ты уже и забыл как тот край называется.Или ты бизнес контакты поехал налаживать,майнинг-фермы открыть надумал,Украина электричество дает-платить не надо,Зеленый экономической зоной все это хочет назвать,вторые Дубаи и Сингапур там не за горами,инвесторы в очереди уже стоят и рогами стучатА Вы по 6 войдите,потом по 6.8,потом по 7.2..Когда нибудь и попадете...Монету начали пампить только вторые сутки,она сделала +50%...являясь аутсайдером среди всей альты...И это не предел роста..Все рано или поздно заканчивается,многолетнее падение по EOSу подошло к концу....При закреплении выше 6 баксов,практически уверен в дальнейшем росте,если дед в ближайшую неделю не свалится в штопор...И не удивлюсь,если рост по нему,сможет удивить многих..Падать постоянно не может,как и постоянно расти.