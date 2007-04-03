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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:27
Навіщо взагалі ті стопи - лохотрон, щоб маніпулька полював на стопи. Треба хеджувати у зворотньому напрямку, як тільки в плюс позиція, а потім по обставинам добирати позицію, також і продавати частинами.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:38
Козак-характерник У гонщиків-профі надійні гальма набагато важливіші за потужність двигуна і чіткість трансмісії разом взяті. А на ринку хеджують якимось іншим активом, який схильний рухатися в протифазі до основного. Які активи до конкретних криптомонет проявляють такі властивості?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:52
Знакомая песня...И уезжать естественно не хотят..Это да,печально..
С шортистами EOSа,в этот раз произошло что то вроде этого-
Объемы по монете,между прочим очень приличные.Памп на лицо.Ясно что манипули позицию по нему так долго и нудно набирали вытряхивая хомяков не просто так.. Закрепиться дневкой выше 6 и дорога дальше открыта,если повезет,может быть доедем до 9.2...Выше загадывать не берусь,поживем-увидим,посмотрим на графики.Коррекции по нему,естественно еще будут,монета как и КЭШ,весьма падкая.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:45
andrein
Плюс за какакоин, как термин. Улыбнулсо, с провалом в дискоистерию.
В остальном готов спорить.
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~не все какакоины коины, (рас
~месячник может стать кварталом, а может даже и фельдмаршалом, и мы все дружно отожмемся на раз. (два
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:34
Протифаза непередбачувана, і ловити темпи росту, які відрізняються від темпів падіння досить складно. А тут ще й дід з пасажирського зі своїми порадами. Іноді хватає за руль відкоригувати.
Ну такоє сєбє.
Тож особисто я, забуваю про гальма, бо булран і включаю магнітолку.
Ставлю оркестр з альтів, і диригую між ними.
Важливо мати по кілька альтів і скрипочок з трамбонами. І коли в цій какафонії з'являється гармонія і ії стає забагато, передирижовую надлишок у вальти, для загальної гармонії свого портфельчика. І ніяких плечей, бо вони погано впливають на слух.
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