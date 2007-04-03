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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:27
Навіщо взагалі ті стопи - лохотрон, щоб маніпулька полював на стопи. Треба хеджувати у зворотньому напрямку, як тільки в плюс позиція, а потім по обставинам добирати позицію, також і продавати частинами.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:38
Козак-характерник У гонщиків-профі надійні гальма набагато важливіші за потужність двигуна і чіткість трансмісії разом взяті. А на ринку хеджують якимось іншим активом, який схильний рухатися в протифазі до основного. Які активи до конкретних криптомонет проявляють такі властивості?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:52
Знакомая песня...И уезжать естественно не хотят..Это да,печально..
С шортистами EOSа,в этот раз произошло что то вроде этого-
Объемы по монете,между прочим очень приличные.Памп на лицо.Ясно что манипули позицию по нему так долго и нудно набирали вытряхивая хомяков не просто так.. Закрепиться дневкой выше 6 и дорога дальше открыта,если повезет,может быть доедем до 9.2...Выше загадывать не берусь,поживем-увидим,посмотрим на графики.Коррекции по нему,естественно еще будут,монета как и КЭШ,весьма падкая.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:45
andrein
Плюс за какакоин, как термин. Улыбнулсо, с провалом в дискоистерию.
В остальном готов спорить.
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~не все какакоины коины, (рас
~месячник может стать кварталом, а может даже и фельдмаршалом, и мы все дружно отожмемся на раз. (два
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:34
Протифаза непередбачувана, і ловити темпи росту, які відрізняються від темпів падіння досить складно. А тут ще й дід з пасажирського зі своїми порадами. Іноді хватає за руль відкоригувати.
Ну такоє сєбє.
Тож особисто я, забуваю про гальма, бо булран і включаю магнітолку.
Ставлю оркестр з альтів, і диригую між ними.
Важливо мати по кілька альтів і скрипочок з трамбонами. І коли в цій какафонії з'являється гармонія і ії стає забагато, передирижовую надлишок у вальти, для загальної гармонії свого портфельчика. І ніяких плечей, бо вони погано впливають на слух.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:29
Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.
Додано: Суб 03 кві, 2021 00:08
бнб - график супер был, эфир из-за хардфорка, UNI присматриваю, в мае событие хорошее. дот, до этого кусама, иота, нравится аваланч, хорошо его торговал, но сейчас пока не привлекает. EGLD люблю и график бомба, HBAR, CAKE супер, NEAR, нравится очень атом, но сейчас как-то он себя слабенько показывает, его не трогал в марте, остальные какие-то монетки добирал просто по ТА, (как и эти, но у этих еще и фундамент и сильные проекты), DREP брал недавно под событие, которое сегодня было. ну это чисто спекуляция. 0x нравится, crv, rose, WPR - под пробитие, SXP крутая монета, но не в позиции по ней, фантом, да куча короче целая. TWT еще люблю, но последнее время он не очень. SOL еще смотрю, топ проект
Додано: Суб 03 кві, 2021 01:10
spacemachine
Спасибо, сходные вкусы. С некоторыми из приведенных ознакомлюсь ближе.
Из sol вышел накануне его легкой просадки и последующего роста с намерением вернуться. Тоже самое с near.
Как бы не получилось, как с энжином, пока ходил вокруг 40центового, сиси мял, он взял и улетел.
В доте половина. Коплю.
Кусама. Коплю.
Атомов держу чуть чуть, не продаю, не докупаю. На цену не обращаю внимания.
В игноре эфир, собачка маска, с недавних пор кардан.
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