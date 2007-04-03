RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2379238023812382
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:27

Навіщо взагалі ті стопи - лохотрон, щоб маніпулька полював на стопи. Треба хеджувати у зворотньому напрямку, як тільки в плюс позиція, а потім по обставинам добирати позицію, також і продавати частинами.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29079
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:38

Козак-характерник У гонщиків-профі надійні гальма набагато важливіші за потужність двигуна і чіткість трансмісії разом взяті. А на ринку хеджують якимось іншим активом, який схильний рухатися в протифазі до основного. Які активи до конкретних криптомонет проявляють такі властивості?
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6424
З нами з: 04.06.09
Подякував: 777 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:52

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Какого ...уя тебя туда сейчас понесло???

Батьки в мене тут.


Знакомая песня...И уезжать естественно не хотят..Это да,печально..

С шортистами EOSа,в этот раз произошло что то вроде этого-




Объемы по монете,между прочим очень приличные.Памп на лицо.Ясно что манипули позицию по нему так долго и нудно набирали вытряхивая хомяков не просто так.. Закрепиться дневкой выше 6 и дорога дальше открыта,если повезет,может быть доедем до 9.2...Выше загадывать не берусь,поживем-увидим,посмотрим на графики.Коррекции по нему,естественно еще будут,монета как и КЭШ,весьма падкая.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 29.05.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:29

Месячник распродажи Кака-коинов. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:45

andrein
Плюс за какакоин, как термин. Улыбнулсо, с провалом в дискоистерию.
В остальном готов спорить.
.
~не все какакоины коины, (рас
~месячник может стать кварталом, а может даже и фельдмаршалом, и мы все дружно отожмемся на раз. (два
bevzaalex
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2235 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:34

  Mirax написав:Козак-характерник У гонщиків-профі надійні гальма набагато важливіші за потужність двигуна і чіткість трансмісії разом взяті. А на ринку хеджують якимось іншим активом, який схильний рухатися в протифазі до основного. Які активи до конкретних криптомонет проявляють такі властивості?

Протифаза непередбачувана, і ловити темпи росту, які відрізняються від темпів падіння досить складно. А тут ще й дід з пасажирського зі своїми порадами. Іноді хватає за руль відкоригувати.
Ну такоє сєбє.
Тож особисто я, забуваю про гальма, бо булран і включаю магнітолку.
Ставлю оркестр з альтів, і диригую між ними.
Важливо мати по кілька альтів і скрипочок з трамбонами. І коли в цій какафонії з'являється гармонія і ії стає забагато, передирижовую надлишок у вальти, для загальної гармонії свого портфельчика. І ніяких плечей, бо вони погано впливають на слух.
bevzaalex
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2235 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:29

  Mirax написав:Козак-характерник У гонщиків-профі надійні гальма набагато важливіші за потужність двигуна і чіткість трансмісії разом взяті. А на ринку хеджують якимось іншим активом, який схильний рухатися в протифазі до основного. Які активи до конкретних криптомонет проявляють такі властивості?

Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29079
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 00:08

  bevzaalex написав:spacemachine
Если не секрет, каковы Ваши предпочтения?
Я вот еще две монеты жду, которые в процессе чеканки, поэтому озвучивать не буду, чтоб не сглазить.

бнб - график супер был, эфир из-за хардфорка, UNI присматриваю, в мае событие хорошее. дот, до этого кусама, иота, нравится аваланч, хорошо его торговал, но сейчас пока не привлекает. EGLD люблю и график бомба, HBAR, CAKE супер, NEAR, нравится очень атом, но сейчас как-то он себя слабенько показывает, его не трогал в марте, остальные какие-то монетки добирал просто по ТА, (как и эти, но у этих еще и фундамент и сильные проекты), DREP брал недавно под событие, которое сегодня было. ну это чисто спекуляция. 0x нравится, crv, rose, WPR - под пробитие, SXP крутая монета, но не в позиции по ней, фантом, да куча короче целая. TWT еще люблю, но последнее время он не очень. SOL еще смотрю, топ проект
spacemachine
 
Повідомлень: 120
З нами з: 27.06.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 01:10

spacemachine
Спасибо, сходные вкусы. С некоторыми из приведенных ознакомлюсь ближе.
Из sol вышел накануне его легкой просадки и последующего роста с намерением вернуться. Тоже самое с near.
Как бы не получилось, как с энжином, пока ходил вокруг 40центового, сиси мял, он взял и улетел.

В доте половина. Коплю.
Кусама. Коплю.
Атомов держу чуть чуть, не продаю, не докупаю. На цену не обращаю внимания.

В игноре эфир, собачка маска, с недавних пор кардан.
bevzaalex
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2235 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:11

  Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.

То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6424
З нами з: 04.06.09
Подякував: 777 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2379238023812382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovakwasov і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7531, 7532, 7533
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
75322 197890351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 08:50
vovakwasov
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7417 1768874
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 13:26
maksimus silvestris
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 51875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31848)
03.04.2021 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.