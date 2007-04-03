RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2380238123822383
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:17

Почему именно такой выбор. Я ближе к самой Идее, реализации нового интернета, чем к заработку, криптоинтузиаст с ходл наклонностями. Перекос в сторону дота обусловлен личными врожденными качествами более качественного усвоения урока путем допущенных ошибок, поэтому прекрасно понимаю Гэвина Вуда, пару раз севшего в лужу, и почему он не опуская рук и не вешая нос дует на воду(учтя не только свои, но и эфирные ошибки :wink: ), плотно работает без лишней болтологии и маркетингового кипиша, в том числе в соцсетях. Это уменьшает кол. спекулей и позитивно сказывается на графике, делая его спокойнее. Идея блокчейн блокчейнов с мостами и слотами, в том числе в архаичные эпохи мне нра.
Кусама лимитирована, как и дед, но еще и шьет на дому.
Да прибудет с нами вэб3, мир, труд, май.
* ~ Не является рекламой, финсоветом и отображает исключительно мою субективную точку зрения.
Теперь передам слово "брату по вере"
https://youtu.be/4arhC6q7128
bevzaalex
 
Повідомлень: 2245
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2235 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2380238123822383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7531, 7532, 7533
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
75326 197891940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 10:26
stryzhko
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7417 1768915
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 13:26
maksimus silvestris
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 51875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31853)
03.04.2021 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.