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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2380238123822383
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:17

Почему именно такой выбор. Я ближе к самой Идее, реализации нового интернета, чем к заработку, криптоинтузиаст с ходл наклонностями. Перекос в сторону дота обусловлен личными врожденными качествами более качественного усвоения урока путем допущенных ошибок, поэтому прекрасно понимаю Гэвина Вуда, пару раз севшего в лужу, и почему он не опуская рук и не вешая нос дует на воду(учтя не только свои, но и эфирные ошибки :wink: ), плотно работает без лишней болтологии и маркетингового кипиша, в том числе в соцсетях. Это уменьшает кол. спекулей и позитивно сказывается на графике, делая его спокойнее. Идея блокчейн блокчейнов с мостами и слотами, в том числе в архаичные эпохи мне нра.
Кусама лимитирована, как и дед, но еще и шьет на дому.
Да прибудет с нами вэб3, мир, труд, май.
* ~ Не является рекламой, финсоветом и отображает исключительно мою субективную точку зрения.
Теперь передам слово "брату по вере"
https://youtu.be/4arhC6q7128
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:39

Ох уж этот дед, в лобовую дзот на 60 не получилось взять, вспомнил партизанское прошлое и по пластунски. Рядовой ЧЗ поднес патронов.Зображення
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:50

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.

То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.


Що не бачите що він любить садо-мазо))
Зараз я б не рекомендував торгувати бітком. Корекція не за горами.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:52

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.

То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:59

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.

То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.

Тоже не понимаю как это работает. Особенно если открыл позу, а она сразу пошла в глубокий минус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:18

  Ethereum написав:Зараз я б не рекомендував торгувати бітком. Корекція не за горами.

Багато куєти оновило історичний максимум. Дєдку-старпьору повинні теж дати пєндєля. Маніпулька просто вичікує, щоб не дати мені заробити, бо тримаю лонх. :) Розставив лєсєнку від 64700 до 70000.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

трон даёт жару...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:33

  Ethereum написав:
  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.

То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.


Що не бачите що він любить садо-мазо))
Зараз я б не рекомендував торгувати бітком. Корекція не за горами.

Схоже, що дід заснув на бочку...може ще пару днів проспить. Чим не корекція?!
У альтів празнік нєпослушанія.
Нагуляються і можуть почати будити діда.
Фіксуючись.
пс. лишаюсь при своїй хотєлці, щоб сходив у низ, потрусив, поїв, подарував декому надію, ех і ох, мабуть не збудуться...
bevzaalex
 
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