Почему именно такой выбор. Я ближе к самой Идее, реализации нового интернета, чем к заработку, криптоинтузиаст с ходл наклонностями. Перекос в сторону дота обусловлен личными врожденными качествами более качественного усвоения урока путем допущенных ошибок, поэтому прекрасно понимаю Гэвина Вуда, пару раз севшего в лужу, и почему он не опуская рук и не вешая нос дует на воду(учтя не только свои, но и эфирные ошибки ), плотно работает без лишней болтологии и маркетингового кипиша, в том числе в соцсетях. Это уменьшает кол. спекулей и позитивно сказывается на графике, делая его спокойнее. Идея блокчейн блокчейнов с мостами и слотами, в том числе в архаичные эпохи мне нра. Кусама лимитирована, как и дед, но еще и шьет на дому. Да прибудет с нами вэб3, мир, труд, май. * ~ Не является рекламой, финсоветом и отображает исключительно мою субективную точку зрения. Теперь передам слово "брату по вере" https://youtu.be/4arhC6q7128
Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.
То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.
Що не бачите що він любить садо-мазо)) Зараз я б не рекомендував торгувати бітком. Корекція не за горами.
Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.
То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.
Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.
То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.
Тоже не понимаю как это работает. Особенно если открыл позу, а она сразу пошла в глубокий минус.
Козак-характерник написав:Маніпулька цю тему вже прохавав і йде проти хеджа іншою монетою. Хеджувати краще тим активом, яким зроблена ставка.
То це не є ніякий хедж, а той самий стоп-лос відтягнутий в часі. Обидві позиції все одно прийдеться закривати пізніше. Одна дасть великий плюс, друга великий мінус, а разом той самий лось. Самообман і потягування кота за яйка.
Що не бачите що він любить садо-мазо)) Зараз я б не рекомендував торгувати бітком. Корекція не за горами.
Схоже, що дід заснув на бочку...може ще пару днів проспить. Чим не корекція?! У альтів празнік нєпослушанія. Нагуляються і можуть почати будити діда. Фіксуючись. пс. лишаюсь при своїй хотєлці, щоб сходив у низ, потрусив, поїв, подарував декому надію, ех і ох, мабуть не збудуться...