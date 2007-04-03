Захотел спровадить дедушку на пенсию
Неа, пусть остается зрелым, а еще лучше молодым!
Как говорится, молодо - зелено (в плане покупок).
Кому нужен тот дед, 65 - 70К лет, весь красный от давления!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:29
Захотел спровадить дедушку на пенсию
Неа, пусть остается зрелым, а еще лучше молодым!
Как говорится, молодо - зелено (в плане покупок).
Кому нужен тот дед, 65 - 70К лет, весь красный от давления!
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:32
У эоса в сатошиках все ок, + 50% от дна, бесспорно бегает быстрее деда, может себе позволить, я бы не рыпался и держал их еще крепче.
Дед во сне похрапывая гоняет лосей.
Естественно имхо.
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:38
Зря,нужно однозначно становиться в шорт!Шортите эту монету пока шортится,на всю котлету можно входить смело.Только шорт.Никого не слушайте.Все слил-продал на последнем росте,на 100% перекинулся теперь в шортовую позицию,реально ...овно.Никаких перспектив по текущему графику.Держите шорты и будете вознаграждены за терпение!Вперде!
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:11
Ну ось...чухав би яйки тільки в лонХ, то був би без морзива, а так вже познімав шорти і покатався, взад-перед... Ніколи не можна напевне знати, куди маніпулька пожене хвилю, а 1% бавитися туди сюди, коли лонХ і шорт є, саме те... На морозиво заробив, а лонХ і шорт, обидва зелені. Задрочу маніпуля 1%... Щоб не знав куди хвилю гнати...
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